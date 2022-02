Declarações do preparador físico do Santa Clara, João Carvalho, em substituição do treinador Mário Silva, na conferência de imprensa após a vitória frente ao Boavista (2-1), em jogo da 20.ª jornada da Liga:

«A nossa vitória é justa não só porque marcarmos mais golos, mas sobretudo pela posse que tivemos, pelo controlo do jogo que tivemos. Na primeira parte situações que nós produzimos e alguns erros que cometemos (e não falando especificamente do erro individual [do Villanueva] provocámos situações de perigo na nossa baliza. (…) Tivemos bastantes ocasiões de golo, com isso acho que é justíssimo

A evolução é boa. O momento é bom. O clube estava a precisar disto, da estabilidade, mas sobretudo também nos traz responsabilidade, porque cada vez que ganhamos a exigência vai ser maior. É preciso que também que, com a região é muito caracterizada, ser humildes e continuar a trabalhar

O Morita fez falta? O Morita é sem dúvida um jogador importante, mas fizemos uma boa partida com os jogadores que temos. Os jogadores deram resposta, estiveram bem, a malta que entrou também esteve bem. Temos jogadores que nos dão uma mais-valia.

É o que caracteriza este grupo, é a união e o compromisso que eles têm uns com os outros. É o bom ambiente que eles produzem e isso reproduz-se em campo.»