Petit, treinador do Boavista, em conferência de imprensa, depois do empate sem golos, no Estádio Nacional, diante do Belenenses, em jogo da 26.ª jornada da Liga:

[Um ponto sabe melhor ao Boavista?]

- Queríamos três, mas pelo que foi o jogo, não fomos a equipa que costumamos ser. Perdemos muitas bolas, falhámos muitos passes, tentámos muito os remates de longe quando podíamos ter criado mais perigo. Foi um ponto porque não fizemos por merecer mais do que isso.

[Já conhecia bem o Belenenses, sai mais frustrado por isso?]

- Vale o que vale. Sem dúvida nenhuma que a primeira parte não foi boa, mas a segunda foi pior. Tivemos poucas oportunidades. Não sofremos, é verdade, mas criámos muito poucas oportunidades.

[O ritmo foi baixo, o que faltou?]

- Tivemos pouca gente a chegar à frente. O Belenenses queria chamar-nos para depois esticar e ganhar a profundidade. Tivemos dificuldades, procuramos corrigir ao intervalo, mas ficou tudo na mesma. Fizemos remates a 40 ou a 50 metros da baliza, sem qualquer sentido.

[O facto dos dois treinadores se conhecerem bem explica o empate?]

- Não, conheço o Franclim como adjunto, trabalhou comigo. Sabemos que o Belenenses tem mudado muito, muda muitos jogadores, mas o nosso foco está no que podemos fazer. Os adeptos vieram de longe aqui apoiar-nos, portanto temos é de olhar para nós.