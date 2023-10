Petit garante que o Boavista «está preparado para dar uma boa resposta» na receção ao Sporting, esta segunda-feira (20h15), em jogo da 9.ª jornada da Liga, e não acredita no eventual cansaço dos leões que, a meio da semana, foram à Polónia jogar para a Liga Europa.

«Estes atletas já estão habituados a jogar de três em três dias e os clubes que lutam por esses lugares europeus já estão habituados a fazer 60 partidas por época. Tomara que estivéssemos nessa situação, pois trabalhamos para isso, mas não acredito em fadiga. Acredito sim num Sporting diferente», antecipou o técnico, em conferência de imprensa.

A equipa de Ruben amorim vai procurar reassumir a liderança isolada na classificação, quatro dias após ter empatado na casa do Raków (1-1), na terceira jornada da Liga Europa, num duelo em que atuou desde os oito minutos em inferioridade numérica, devido à expulsão de Viktor Gyökeres.

«Pelo respeito que tem pelo Boavista e por aquilo que temos feito neste início de época, acredito que o Sporting venha no seu máximo. Esperamos apenas uma troca [no onze inicial], com o Nuno Santos a substituir o Matheus Reis. Estudámos bem o adversário e vamos estar preparados para fazer um bom jogo e lutar por esses três pontos», reiterou o técnico dos axadrezados.

O Boavista não ganha na Liga há três jornadas, mas retomou o caminho dos triunfos no terreno da Oliveirense (3-1), da II Liga, para superar a terceira eliminatória da Taça de Portugal, patamar no qual já tinha sido afastado em três das derradeiras quatro edições.

«Subida ao quinto lugar? Temos essa possibilidade, sabendo que a exigência é bastante elevada ante um candidato ao título. A nossa ambição e aquilo que faz parte da cultura deste clube é olharmos [para o opositor] sempre olhos nos olhos. Esse objetivo está na nossa mente. Nada é impossível. Temos de o tornar possível em campo», comentou Petit.

Além de terem imposto a única derrota na Liga ao campeão Benfica em 2023/24, ao vencerem por 3-2 no Bessa na ronda inaugural do campeonato, as panteras têm um histórico favorável nas receções ao Sporting, que derrotaram em casa na época anterior.

«[Esse jogo] Pode estar presente, mas será uma história diferente. Os treinadores são os mesmos, mas há jogadores diferentes em várias posições. O Sporting não mudou muito. Joga na mesma estrutura, mas varia um pouco os seus dois médios, que este ano atuam diversas vezes em paralelo. É uma equipa de muita qualidade, processos bem definidos, que cria muitas situações, faz golos e está há 22 jogos sem perder na I Liga. Estamos à espera de um Sporting forte, mas, deste lado, estamos também a fazer uma boa época e somos uma equipa com qualidade, que procura muito a baliza adversária», caracterizou.

César, Pedro Malheiro e Júlio Dabó seguem no boletim clínico do Boavista e ficam de fora dos planos de Petit, empenhado em preservar a invencibilidade do Boavista nos jogos em casa para a Liga.

«Na época passada, quando ganhámos ao Sporting, utilizámos uma linha de três defesas centrais, com os dois alas a baixarem para fazermos um 5x4x1, e tivemos um processo ofensivo distinto. Vimos que, quando as equipas mudaram [de sistema] contra o Sporting, nenhuma teve resultados positivos. Penso que foram três ou quatro equipas que estavam a jogar em 4x3x3 ou 4x4x2, mas, quando adotaram essa linha de três centrais, tiveram dificuldades e acabaram por perder. Temos esse plano B e muitos dos nossos atletas já estavam aqui na época passada e trabalharam com esse sistema alternativo», destacou ainda.