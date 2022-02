Com sete golos em 20 jogos, Petar Musa está a ser uma das revelações da temporada na Liga. O presidente do Slavia Praga, Jaroslav Tvrdík, revelou que há uma cláusula obrigatória caso o avançado chegue aos dez golos, mas assumiu que será dificuldade fazer negócio com o Boavista.



«Dá para ver que se adaptou bem à Liga portuguesa. Há uma cláusula de compra obrigatória quando ele atingir os dez golos [leva sete], mas temos de ver. O Boavista tem uma suspensão da FIFA, ainda não liquidou o valor acordado pela cedência do jogador. O próprio Petar está com problemas no que diz respeito aos salários. É pouco provável que se faça negócio com o Boavista» referiu, ao jornal Sport.cz.



O dirigente checo revelou ainda que o Benfica já mostrou interesse em contratar o atacante croata.



«No entanto, já fomos contactados por alguns clubes grandes de Portugal, por exemplo o Benfica que já nos abordou. Estamos contentes com o desempenho dele e achamos que uma grande transferência pode acontecer», adiantou ainda.



Musa, de 23 anos, soma passagens por NK Zagreb, Slavia Praga, Slovian Liberec e Union Berlim.