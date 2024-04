Os sócios do Boavista reprovaram, na sexta-feira, o relatório e contas respeitante a 2022, com 46,7 por cento de votos desfavoráveis, na Assembleia Geral que decorreu no Estádio do Bessa, no Porto, anunciaram as panteras.

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial do clube, o documento e o parecer do Conselho Fiscal foram alvo de 63 votos contra, 29 a favor e 43 abstenções.

O Boavista deu conta de que as contas de 2022 serão reavaliadas em breve numa nova reunião magna ordinária, em simultâneo com a apresentação aos sócios do relatório de 2023, que ainda está a ser ultimado pelo clube presidido pelo demissionário Vítor Murta.

Outros temas de interesse, incluindo esclarecimentos sobre o protocolo celebrado com a SAD, preencheram a Assembleia Geral do clube cuja equipa principal ocupa o 13.º lugar da I Liga, com 30 pontos, sete a mais face à zona de descida direta e dois face à vaga de acesso ao play-off de manutenção.

O Boavista defronta este sábado o Vitória, quinto classificado, com 57 pontos, às 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.