Petit, treinador do Boavista, na conferência de imprensa no Estádio do Bessa, após a vitória frente ao Benfica (3-2), na primeira jornada da Liga:

«[Boavista não atravessa um período fácil. O que significa e que impacto pode ter esta vitória?] Claro que é positivo vencer o campeão nacional, mas é só o primeiro jogo. Só podemos controlar o processo de treino, a evolução do jogador, como pode melhor dia após dia. Nunca nos agarrámos às dificuldades, mas ao que podemos melhorar nos jogadores. Aquilo que os jogadores fizeram… não temos medo de apostar na formação, temos a base da época passada para dar suporte aos mais jovens, mas temos muito campeonato pela frente. As nossas dificuldades têm sido ultrapassadas, nestas seis semanas temos tido dificuldades, mas vamos treinando com alegria e paixão.

[Expulsão libertou o Boavista?] Há lances no último terço que poderíamos ter definido melhor ou aparecido com mais gente. O Benfica cria um remate, para defesa do João, depois sofremos um golo que é um lançamento na parte defensiva que dá transição. Até aí, foi um jogo amarrado. Na segunda parte, foi diferente, a expulsão do Musa ajuda, mas o Benfica reagiu e, às vezes, não é fácil jogar contra menos um, podíamos ficar desequilibrados. Fizemos o 2-2, mudámos alguns jogadores porque tínhamos os médios com amarelo, o Seba é mais experiente e consegue equilibrar o cartão, mudámos para 4-4-2. É uma vitória justa, merecida e num ambiente fantástico.

[Jeriel De Santis] Temos muitos jogadores com esse processo de ser emprestado e poder jogar, ganhar ritmo, experiência no jogo. Na época passada não era muito opção, como o Morais, que veio muito melhor e fez-lhe bem estar no Leixões, veio mais adulto. Estamos a trabalhá-los, melhorá-los. Enquanto equipa técnica, o nosso trabalho é evoluí-los para o coletivo ser mais forte. O Jeriel entrou bem, fez-lhe bem ser pai há uns meses. É um jogador que contamos para a frente, juntamente com o Martim.»