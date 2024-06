O FC Porto informou este domingo que António Folha está de saída do comando técnico da equipa B dos dragões.

«O treinador António Folha cessará o seu contrato com o Futebol Clube do Porto, enquanto treinador da sua equipa B, no dia 30 de junho de 2024», lê-se, no comunicado da equipa azul e branca.

Depois de uma primeira passagem pelos escalões de formação portistas, o técnico, também antigo jogador do clube, regressou ao FC Porto B em fevereiro de 2021, após uma experiência no Portimonense.

Agora, deixa novamente o FC Porto, numa das primeiras decisões da nova SAD liderada por André Villas-Boas.

O comunicado do FC Porto:

«A FC Porto SAD informa que:

O FC Porto SAD enaltece o trabalho desenvolvido e o profissionalismo demonstrado por António Folha durante todo o seu trajeto enquanto treinador do Clube, em diversos escalões. Como técnico iniciou a sua ligação ao Clube em 2008/2009 inserido na equipa técnica que orientava os Sub-17 do FC Porto e posteriormente orientou as equipas de Sub-15, Sub-17 e Sub-19 vencendo seis títulos nacionais e dois internacionais nas camadas jovens.

Nas últimas quatro épocas liderou a equipa B do Futebol Clube do Porto, sendo responsável pelo desenvolvimento do talento de vários jogadores assegurando a sua passagem para o plantel principal da Equipa A.

Enquanto jogador o nome de António Folha está também escrito em letras de ouro na História do FC Porto. Formado no Clube desde os 13 anos, chegou ao plantel principal em 1989/90. De azul e branco vestido, venceu sete Campeonatos e cinco Taças de Portugal representado representou a Seleção Nacional, como internacional A, por inúmeras vezes.

O FC Porto deseja a António Folha as maiores felicidades pessoais e profissionais para o seu futuro. Esta é, e sempre será, a sua casa.»