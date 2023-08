A FIGURA: Bozeník

Assim que a equipa ficou em vantagem numérica, aproveitou um lance de bola parada para aparecer ao segundo poste e finalizar e, já na reta final, sentenciou o encontro. Sucessor de Musa, o avançado eslovaco viveu a melhor noite desde que chegou ao Bessa.

O MOMENTO: expulsão de Musa, 50m

Nem poderia ser de outra forma. No regresso ao Bessa, o croata esteve azarado. Apagado durante a primeira parte, cometeu uma falta que comprometeu o resultado da equipa. Musa pisou a bola, a bota escorregou e atingiu com violência Abascal. Vermelho justificado e cenário de jogo totalmente mudado.

OUTROS DESTAQUES

Rafa

Saiu ovacionado e fez por merecê-lo. O Boavista nunca conseguiu lidar com a velocidade de Rafa e os momentos mais perigosos do Benfica foram criados pelo camisola 27. Assistiu Di María para o 1-0 após uma grande cavalgada, atirou uma bola ao ferro e, já quando a equipa estava em inferioridade numérica, apareceu para dar de novo vantagem.

Jurásek

Não é um regalo técnico, mas conseguiu fazer uso das suas principais valências. A velocidade que tem ajudou-o em certos posicionamentos que errou na primeira parte e, na frente, destacou-se pelo critério no cruzamento.

Di María

Foi o sacrificado quando Schmidt teve de mudar o sistema e até nem esteve muito em jogo, mas voltou a marcar, como já tinha feito na Supertaça.

Vlachodimos

Trubin devia estar a esfregar as mãos em casa. O guarda-redes do Benfica comprometeu e voltou a não transmitir segurança. É da precipitação do grego que nasce o lance do penálti.