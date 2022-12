Numa sequência de seis jogos sem vencer para a Liga, o treinador do Boavista revelou que a equipa «está ansiosa para dar uma boa resposta» na visita ao terreno do Estoril, na próxima quinta-feira.

«O foco agora passa só pelo campeonato. Sabemos que não ganhamos há algum tempo na prova, mas temos uma boa oportunidade para fazer o nosso trabalho. Foi com esse intuito que trabalhámos esta semana, depois da eliminação da Taça da Liga, reforçando algumas coisas que estavam menos bem e aquilo que temos vindo a trabalhar para que estejamos prontos para um jogo difícil», partilhou Petit, em conferência de imprensa de antevisão à partida agendada para esta quinta-feira.

Nas seis semanas de paragem da Liga devido ao Mundial 2022, os axadrezados chegaram até aos quartos de final da competição mais jovem do futebol profissional nacional, mas falharam a segunda presença seguida na final four, ao serem eliminados pelo Académico de Viseu.

«Não escondemos a frustração de não estarmos na final four. Vimos aquilo que não nos correu tão bem para suplantar um momento não tão bom como desejávamos e focarmo-nos no campeonato e no primeiro objetivo, que passa por voltar às vitórias, sabendo que, do outro lado, também há uma equipa que não ganha há alguns jogos. Vai ser um jogo difícil, mas estamos preparados para voltar com os três pontos na bagagem», afirmou.

O Boavista desloca-se ao reduto do Estoril esta quinta-feira, a partir das 19h00, em encontro da 14.ª jornada do campeonato, com arbitragem a cargo de Manuel Oliveira.