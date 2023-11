A deslocação do Boavista a casa do Rio Ave, lanterna-vermelha da Liga, é «como uma final», revelou este sábado Petit, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

«Será um jogo muito perigoso e contra um adversário de qualidade, que tem atravessado um momento menos bom. Pelo lugar da classificação em que o Rio Ave está, teremos de encarar esta partida com um alerta muito grande. Vamos manter as dinâmicas, atitude e intensidade, e queremos voltar às vitórias», começou por dizer o técnico do Boavista, citado pela Lusa.

Para Petit, a vitória do Estoril, até sexta-feira o último classificado da Liga, em casa do FC Porto é um sinal de alerta, «porque as equipas trabalham bem e têm qualidade».

Algumas podem passar por momentos menos bons, mas não queremos ser surpreendidos. Temos de ser iguais a nós próprios, competitivos e mostrar qualidade, sabendo que o Rio Ave deseja muito reagir», defendeu.

Ora, Boavista e Rio Ave têm em comum o facto de não terem podido inscrever jogadores na última janela de transferências: «Perdemos alguns atletas da época passada, mas quem estava por cá conhecia a nossa ideia e os processos de treino e de jogo e assim fica muito mais fácil. Quanto ao Rio Ave, eles também trabalham há alguns anos com o mesmo treinador [Luís Freire]. Às vezes, esperamos iniciar bem a época, mas não conseguimos. Depois, com uma, duas ou três derrotas seguidas, as coisas não acontecem e começa a haver desconfiança.»

«Acreditámos no nosso trabalho, mas sabíamos que não iríamos estar sempre a ganhar. Apesar deste momento menos bom, penso que estamos a ser competitivos e a mostrar qualidade de jogo. Vamos continuar com a mesma mentalidade, ambição, nível, sorriso e alegria. Este é a 11.ª partida [em todas as provas] e temos duas derrotas na I Liga contra dois candidatos ao título [Sporting de Braga e Sporting]. De resto, temos tido um primeiro terço [de época] bem feito. Agora, há pormenores que vamos corrigindo», atirou.

Tomé Sousa, César, Pedro Malheiro e Júlio Dabó estão lesionados, enquanto Bruno Onyemaechi está de regresso aos treinos, depois de ter falhado o encontro com o Sporting.

O Boavista joga este domingo em casa do Rio Ave, a partir das 18h00, em jogo da décima jornada da Liga.