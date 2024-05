Este domingo, Róbert Bozeník foi eleito o melhor futebolista do Boavista de 2023/24, informou o clube português.

Numa época em que os axadrezados terminaram em 15.º lugar, apenas garantindo a manutenção no último minuto da 34.ª jornada, o avançado eslovaco fez um total de 34 jogos, marcou dez golos e fez duas assistências, sendo mesmo o melhor marcador do Boavista.

«Estou muito, muito grato por tudo o que tenho vivido no Boavista. É uma honra vestir a camisola de um clube tão grande e especial. Obrigado a todos por me terem permitido viver uma temporada tão intensa e que jamais esquecerei na minha vida», referiu, em declarações aos canais oficiais do clube.