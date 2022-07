O Boavista vai treinar à porta aberta esta sexta-feira.

A partir das 17h00, os adeptos axadrezados vão poder assistir a uma sessão de trabalho comandada por Petit, pela primeira vez na atual pré-temporada, no Campo de Treinos do Estádio do Bessa Séc. XXI.

O Boavista, note-se, soma já dois encontros de preparação: triunfo por 3-0 sobre a equipa de sub-19 e derrota diante do Feirense (1-0). No sábado, os boavisteiros defrontam o Arouca, no Bessa.