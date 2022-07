O Boavista oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Robert Bozenik, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



O avançado de 22 anos chega ao Bessa proveniente do Feyenoord para ocupar a vaga deixada em aberto por Petar Musa que rumou ao Benfica. A transferência do internacional eslovaco é a título de empréstimo, sendo que os axadrezados ficam com opção de o contratar em definitivo no final da temporada por dois milhões de euros.



«Como é público, tinha mais clubes interessados na minha contratação, mas escolhi o Boavista porque sigo o futebol português e acredito que posso encaixar bem no estilo da Liga. Pretendo ajudar o Boavista, mas também sei que terei a oportunidade de evoluir em todos os aspetos do meu jogo com a ajuda do mister Petit, como aconteceu com outros jogadores num passado recente. Para além disso, o Boavista é um clube histórico, um dos maiores de Portugal, com um belo estádio e adeptos fantásticos. Estou muito entusiasmado», disse aos meios de comunicação do clube.



Robert Bozenik começou a carreira no Zilina e foi recrutado pelo Feyenoord em 2019 por quatro milhões de euros, mas não se afirmou em Roterão: disputou apenas 28 jogos. Na última temporada esteve cedido ao Fortuna Dusseldorf da Bundesliga 2 (dois golos em 21 aparições).