O Boavista assegurou o substituto de Petar Musa: Robert Bozenik.



O avançado eslovaco vai chegar ao Bessa por empréstimo do Feyenoord com opção de compra de dois milhões de euros, avançou o jornal A Bola e confirmou o Maisfutebol.

O negócio entre as duas partes está praticamente concluído. O ponta-de-lança de 22 anos já está na cidade do Porto e será oficializado como reforço das panteras ainda nesta quarta-feira.



Robert Bozenik começou a carreira no Zilina e foi recrutado pelo Feyenoord em 2019, mas não se afirmou em Roterão: disputou apenas 28 jogos. Na última temporada esteve cedido ao Fortuna Dusseldorf da Bundesliga 2 (dois golos em 21 aparições).