A disputa do Trofeo de Campeones entre o campeonato argentino - o Boca Juniors - e o vencedor da Copa da Superliga - o Racing Club de Avellaneda terminou da pior forma, com um registo de dez expulsões (!) e uma das equipas (o Boca) com apenas seis elementos no terreno de jogo, precipitando o apito final.

O resumo possível: Briasco (19m) e Rojas (22m) adiaram a decisão para o prolongamento, Sebastián Villa e Johan Carbonero foram expulsos com vermelho direto ainda antes do tempo-extra.

O prolongamento começou com dez jogadores para cada lado, mas Alan Varela viu o segundo cartão amarelo ao minuto 100.

A jogar apenas com nove, o Boca Juniors sofreu o 1-2 já na segunda parte do prolongamento. Carlos Alcaraz marcou para o Racing e decidiu festejar virado para os adeptos locais, provocado a ira dos xeneizes.

O caldo entornou a partir daí. No meio da confusão gerada naquele momento e nos minutos seguintes, o árbitro mostrou cartões vermelhos a Carlos Alcaraz, Catriel Cabellos (estava no banco) e Jonathan Galván (estava no banco) do Racing, a Luis Advíncula, Carlos Zambrano (tinha sido substituído) e Diego González (no banco) do Boca Juniors.

Pouco depois, Frank Fabra viu o segundo cartão amarelo. Por fim, Darío Benedetto foi expulso já ao minuto 120+10, forçando o fim prematuro do encontro, já que a equipa de Hugo Ibarra ficou reduzida a seis elementos.

Desta vez, o Racing levantou o troféu não por um triunfo por 2-1, mas sim por 3-0, face à derrota do Boca Juniors na secretaria.