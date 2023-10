É esta segunda-feira, a partir das 19h00, que se conhece o vencedor da Bola de Ouro de 2023. Ou por outras palavras, que se conhecem os sucessores de Karim Benzema e Alexia Putellas, os vencedores do ano passado.

Desde logo, há uma nota a destacar: haverá mesmo uma sucessão na Bola de Ouro feminina, já que Putellas, lesionada grande parte do ano, não faz parte do lote de 30 candidatas, que tem uma grande favorita: Aitana Bonmatí, média do Barcelona, onde também joga Putellas.

No masculino, e pela primeira vez em 20 anos, não há Cristiano Ronaldo, mas nem por isso não se vai ver a bandeira portuguesa representada na gala de Paris: Bernardo Silva e Rúben Dias, dupla lusa do Manchester City, é um dos 30 concorrentes finais ao prémio individual mais reputado do futebol mundial.

Nesta distinção, o grande favorito a terminar a noite como grande vencedor é um tal de Lionel Messi: o astro argentino guiou a Argentina ao título mundial e pode arrecadar a oitava (!) Bola de Ouro da carreira, reforçando o próprio recorde.

A representação portuguesa, de resto, não se fica por aqui: António Silva, jovem defesa-central do Benfica, está nomeado para o prémio Kopa: no fundo, a Bola de Ouro, mas para jogadores com menos de 21 anos. Aqui, o favorito é Jude Bellingham, o prodígio do Real Madrid.

Here are all the nominees for this year Yachine Trophy and the Kopa Trophy!



Who deserve to win?#ballondor #trophéeyachine #trophéeKopa pic.twitter.com/SwORJ67jzX — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

O Théâtre du Châtelet, em Paris, é o palco da cerimónia desta segunda-feira, que vai ainda coroar o melhor guarda-redes do mundo, com o Troféu Yashin. O Maisfutebol vai acompanhar tudo a partir das 19h00.