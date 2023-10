É o troféu mais desejado por um jogador, em termos individuais. Ao longo dos anos, a Bola de Ouro, atribuída desde 1956 pela revista France Football, foi aumentando o seu prestígio.

É o troféu que – a par do ‘The Best’ da FIFA - distingue o melhor jogador do mundo. Neste caso, através de uma votação global que inclui jornalistas especializados, selecionadores nacionais e capitães das seleções colocadas no top 100 do ranking mundial.

O troféu pode até ser criticado pelos ‘puristas’ que são contra uma distinção individual num desporto coletivo, ou pelos que entendem que se trata de um concurso de popularidade e de marketing. A verdade, no entanto, é que ninguém fica indiferente à Bola de Ouro.

A gala deste ano está marcada para a próxima segunda-feira, dia 30 de outubro. Para aguçar o apetite, a organização divulgou imagens do processo de elaboração do troféu, em parceria com a joalheira francesa Mellerio, responsável pela produção da Bola de Ouro.