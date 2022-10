Cristiano Ronaldo ficou na 20.ª posição na corrida à Bola de Ouro.



O internacional português, que já recebeu o prémio em cinco ocasiões, foi nomeado pela 18.ª vez. Apesar de estar longe das primeiras posições, o avançado do Manchester United ficou à frente dos compatriotas João Cancelo (25.º) e de Bernardo Silva (22.º).



A lista divulgada entretanto revelou que Rafael Leão é o melhor português. O avançado do Milan, que foi o melhor jogador da última edição da Serie A, ficou no 14.º lugar da votação da Bola de Ouro.



A cerimónia de entrega da Bola de Ouro realiza-se esta noite, no Théâtre du Châtelet, em Paris, França.