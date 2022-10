20.º na edição de 2022 da Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo perdeu para Rafael Leão o estatuto de melhor jogador português 16 anos depois.



Vencedor do troféu em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, o avançado do Manchester United tinha sido pela última vez o número dois luso em 2006 quando ficou no 14.º posto, três posições atrás de Deco.

Desde que foi nomeado, Ronaldo, de 37 anos, tinha precisamente um 20.º posto como pior classificação, em 2005, um ano depois da primeira aparição, com um 12.º posto em 2004, como terceiro português, atrás de Ricardo Carvalho (nono) e Deco (segundo).

Nas últimas 14 edições – em 2020 o prémio não foi atribuído, devido à pandemia da covid-19 -, Ronaldo tinha sido sempre o melhor luso e acumulado 12 presenças no pódio, sendo exceções os sextos lugares de 2010 e 2021.

Além dos cinco troféus, que o deixam apenas atrás do argentino Lionel Messi, líder destacado com sete, o capitão da seleção nacional conta seis segundos lugares (2007, 2009, 2011, 2012, 2015 e 2018) e um terceiro (2019).

Desta vez, Ronaldo fecha o top 20, à frente de Bernardo Silva (22.º) e João Cancelo (25.º), ambos do Manchester City, mas atrás de Rafael Leão, o melhor jogador da última edição da Serie A ao serviço do campeão AC Milan.

Na primeira vez que é nomeado, Rafael Leão, de 23 anos, surge no 14.º posto, em igualdade com o brasileiro Fabinho (Liverpool).



Lista dos melhores portugueses na classificação Bola de Ouro da revista francesa France Football (premio atribuído desde 1956, com exceção de 2020, devido à pandemia da covid-19) desde 2004:

2021/22 Rafael Leão (AC Milan) 14.º

2021 Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United) 6.º

2019 Cristiano Ronaldo (Juventus) 3.º

2018 Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus) 2.º

2017 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) VENCEDOR

2016 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) VENCEDOR

2015 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 2.º

2014 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) VENCEDOR

2013 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) VENCEDOR

2012 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 2.º

2011 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 2.º

2010 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 6.º

2009 Cristiano Ronaldo (Manchester United/Real Madrid) 2.º

2008 Cristiano Ronaldo (Manchester United) VENCEDOR

2007 Cristiano Ronaldo (Manchester United) 2.º

2006 Deco (FC Barcelona) 11.º

2005 Cristiano Ronaldo (Manchester United) 20.º

2004 Deco (FC Porto/FC Barcelona) 2.º