Há mais um prémio que será atribuído na cerimónia da Bola de Ouro: o prémio Sócrates.



De acordo com a nota divulgada pela France Football e pelo L'Équipe, a distinção irá premiar «ações solidárias realizadas por campeões comprometidos». Esta distinção nasceu de uma parceria das duas publicações com a organização «Peace and Sport».



Sócrates foi, lembre-se, um antigo internacional brasileiro que se notabilizou pela luta fora dos relvados a favor da democracia. Foi um dos rostos do movimento «Democracia Corinthiana» e ganhou a alcunha de Doutor por ser médico de profissão.

The @lequipe group is partnering with @peaceandsport for the creation of a societal award as part of the Ballon d'Or ceremony: the Socrates Award#ballondor pic.twitter.com/Q4PbtTAvSD