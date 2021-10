Erling Haaland é baixa no Borussia Dortmund para as próximas semanas, informou o treinador do conjunto alemão, Marco Rose.

O avançado norueguês, que vinha precisamente de recuperar de uma lesão, tem um problema no quadril e vai ficar afastado dos próximos compromissos da equipa germânica, adversária do Sporting na Liga dos Campeões.

«O Haaland vai estar ausente nas próximas semanas», confirmou Rose, ele que revelou ainda as ausências de Thomas Meunier e Nico Schulz frente ao Arminia Bielefeld, jogo agendado para este fim de semana.

Refira-se que o Sporting recebe o Dortmund sensivelmente daqui a um mês, no dia 24 de novembro.

Esta temporada, Haaland tem 13 golos e três assistências em dez jogos pelo Borussia Dortmund.