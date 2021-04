Mino Raiola, empresário de Erling Haaland, e Alfie Haaland, pai do jogador norueguês, foram vistos pela imprensa espanhola em Barcelona para se reunirem com o presidente do clube catalão, Joan Laporta.



A dupla seguiu posteriormente para Madrid, para conversar com um dirigente do Real.



O Borussia Dortmund, de qualquer forma, não parece incomodado com esta viagem do empresário e do pai de Haaland.



«Falei com o Mino Raiola ontem (quarta-feira). Deixámos bem clara a nossa intenção. Se eles, o Alfie e o Mino, querem apanhar banhos de sol no Mediterrâneo, não há problema. Estou tranquilo porque nós sabemos o que queremos», frisou o diretor desportivo do Dortmund, Michael Zorc, à Sky Sport alemã.