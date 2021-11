Neymar já tinha deixado uma mensagem de força e coragem para o pequeno Bruninho nas redes sociais, mas este sábado tiveram oportunidade de se conhecer.

O menino de 11 anos, que foi hostilizado pela claque do Santos por pedir a camisola de Jaílson, guarda-redes do Palmeiras, não conseguiu esconder a emoção ao ver o ídolo, na concentração da seleção do Brasil.

No meio de lágrimas de alegria, Bruninho ainda ganhou uma camisola da canarinha autografada pelo craque do PSG e confessou estar «muito feliz».

O pequeno Bruninho tem recebido uma enorme onda de apoio por parte de vários clubes e jogadores, depois de ter publicado um vídeo a pedir desculpas por ter pedido a camisola do guardião da equipa de Abel Ferreira e onde prometia devolvê-la para demonstrar que era adepto do Santos.

Veja o vídeo do momento: