O Coritiba acaba de anunciar o afastamento de António Oliveira da equipa técnica, poucos dias depois da derrota diante do Flamengo (0-3), no Rio de Janeiro, na jornada inaugural da nova edição do Brasileirão.

«O Conselho Administrativo do Coritiba Foot Ball Club informa que António Oliveira não é mais o treinador do clube. Assume interinamente a função o auxiliar técnico Leomir de Souza, até a contratação de um novo profissional», escreveu o clube num curto comunicado.

Além da derrota diante do Flamengo, já sem Vítor Pereira, António Oliveira acumulou outras cinco jogos sem vencer, juntando os jogos do Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e, agora, também no Brasileirão.

O afastamento de António Oliveira segue-se a um voto de confiança do presidente Glenn Stenger, que fez questão de acompanhar o treinador na conferência de imprensa que se seguiu à derrota diante do Flamengo, no domingo, numa última tentativa de mostrar «união» no grupo.

António Oliveira, que assinou pelo Coritiba depois de uma temporada no Cuiabá, liderou a equipa da Coxa-Branca ao longo de quinze jogos, somando sete triunfos, cinco empates e três derrotas.