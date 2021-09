O Botafogo-SP, de Ribeirão Preto, anunciou nas últimas horas a demissão do técnico Argel Fuchs, antigo jogador de FC Porto e Benfica.



O treinador foi afastado do cargo após a derrota caseira frente ao Figueirense, para a Série C do campeonato brasileiro.



A equipa de Ribeirão Preto não vence para há seis jogos e caiu para o sétimo lugar.