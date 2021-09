O jogo entre o Figueirense e o Botafogo-SP, da Série C do campeonato brasileiro, ficou marcado por uma discussão que causou um tumulto generalizado em campo, envolvendo figuras bem conhecidas do futebol português.

A discussão começou por ser entre Jorginho, treinador do Figueirense, e Argel Fuchs, ex-jogador do Benfica e FC Porto, agora técnico do Botafogo-SP, de Ribeirão Preto, e tinha a ver com a faltas do jogo.

Walter, antigo jogador do FC Porto, jogador do Botafogo, entrou na discussão, respondendo ao treinador adversário e acabou por ser ofendido por Jorginho: «Vai emagrecer, Walter, estás gordo».

O jogador reagiu, indo para cima do técnico, o que gerou uma confusão generalizada (como pode ver no vídeo abaixo), envolvendo elementos de ambas as equipas, como dá conta o relatório do árbitro.

«Jorginho foi expulso por proferir as seguintes palavras: ‘Vai emagrecer, Walter, estás gordo’ ao atleta substituído da equipa adversária, o sr. Walter, causando um princípio de tumulto generalizado de ambos os bancos», escreveu o árbitro Ivan da Silva Guimarães Junior.

Walter e Jorginho ambos acabaram por ser expulsos do encontro e o técnico pediu depois desculpas na conferência de imprensa.

«Venho a público pedir desculpa ao Walter, fui indelicado com ele. Nem tenho mais idade para isso. Peço desculpa a ele e aos seus familiares», disse o técnico do Figueirense.

Veja o vídeo da confusão: