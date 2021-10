O Palmeiras chegou ao sétimo jogo sem vitórias no Brasileirão. E Abel Ferreira não hesitou na hora de esponder às questões levantadas na conferência de imprensa após o nulo frente ao Bahia.



«Vou responder de forma simples e clara. Quando o Palmeiras tem todo o plantel disponível, somos muito fortes e competitivos. Mas não podemos fechar os olhos à realidade. Foram mais duas lesões. Nós temos um dos melhores plantéis do Brasil quando estamos todos e já mostramos isso. Eu confio neles e eles confiam em mim», resumiu Abel Ferreira.



«Faltou capacidade física. Os rapazes, mais uma vez, tentaram e esforçaram-se. É desumano o que fazem com os jogadores aqui. Ficamos sem mais dois jogadores hoje... É insana a quantidade de jogos e vamos ver como acabamos o campeonato com a quantidade de jogos que temos.»



O empate deixa o Palmeiras no quarto lugar do Brasileirão, já a 13 pontos do líder Atlético Mineiro.