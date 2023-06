Luiz Felipe Scolari é o novo treinador do Atlético Mineiro, confirmou esta sexta-feira o clube de Belo Horizonte.

O ex-selecionador de Portugal era até agora diretor-técnico do Athletico Paranaense, clube que orientou no ano passado. Em dezembro, foi anunciada a mudança de cargo e Felipão anunciou que ia terminar a carreira de treinador.

Essa decisão é agora revertida: Scolari assinou um contrato válido com o galo, que conta o ex-FC Porto Hulk no plantel, até dezembro de 2024.

O Atlético Mineiro é o atual quarto classificado do Brasileirão, ao fim de dez jornadas. Na Libertadores, está precisamente a lutar pelo primeiro lugar do grupo G com o Athletico Paranaense.

De resto, o Paranaense, depois de conhecida a decisão de Scolari, optou por despedir o treinador Paulo Turra.