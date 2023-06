O Desportivo de Chaves anunciou nesta sexta-feira que José Gomes será o sucessor de Vítor Campelos no comando técnico da equipa transmontana, como o Maisfutebol escreveu.

O técnico de 56 anos deixou esta semana o Marítimo, após a descida à II Liga.

Bruno Pinheiro (ex-Estoril) era um forte candidato ao cargo, porém, como não foi possível chegar a um acordo para a sua desvinculação da Federação do Qatar, onde orienta a seleção sub-23 do Qatar, os transmontanos apontaram para novo alvo.

«O Grupo Desportivo de Chaves e a respetiva SAD informam que chegaram a acordo com o técnico José Gomes. Possuidor de uma vasta experiência no futebol português e além-fronteiras, José Gomes, de 52 anos, é natural de Matosinhos, com raízes transmontanas, e, a partir de hoje, é um Valente Transmontano», pode ler-se na nota oficial do Desp. Chaves.