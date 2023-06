José Gomes está muito perto de assumir o comando técnico do Desp. Chaves, segundo apurou o Maisfutebol.

O técnico de 56 anos, que esta semana deixou o Marítimo, após a descida à II Liga, é o eleito para suceder a Vítor Campelos, que curiosamente já foi seu adjunto há cerca de duas décadas no Desp. Aves, Moreirense, Paços de Ferreira, Leixões e União de Leiria.

Bruno Pinheiro (ex-Estoril) era um forte candidato, porém, como não foi possível chegar a um acordo para a sua desvinculação da Federação do Qatar, onde orienta a seleção sub-23 do Qatar, os transmontanos apontaram para novo alvo. As conversações entre a SAD e o treinador avançaram após ter sido confirmada a descida de divisão do Marítimo.

José Gomes terá assim a oportunidade de continuar na I Liga, ao contrário do Marítimo, clube que orientou durante metade da época que agora termina.