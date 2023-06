Declarações do treinador do Marítimo, José Gomes, depois do jogo da segunda mão do play-off acesso à Liga, frente ao Estrela da Amadora, que ditou a descida de divisão dos madeirenses:

«[O que sente neste momento?] O que me vem à cabeça neste momento são as pessoas, os adeptos, que não mereciam estar a viver este momento.



É verdade que tivemos um crescendo a nível de exibições, em muitos jogos as coisas podiam e deviam ter acontecido de outra maneira e por razões que não tiveram a ver propriamente com erros nossos e não juntámos pontos em jogos que tínhamos e merecíamos ter juntado.

Estes adeptos não mereciam isto. Mereciam mais consideração, mais respeito, porque o clube é muito grande, como ficou provado aqui hoje, mais uma vez, um estádio cheio.



É claro que tivemos os nossos erros, as nossas más decisões, mas aquilo que fizemos em condições normais teria sido suficiente para nos termos mantido na I Liga.



O sentimento é de profunda tristeza, nenhum adepto está mais triste do que eu.»