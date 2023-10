O Botafogo teve o título na mão, mas a oito jornadas do fim do Brasileirão, parece que vai haver luta até ao fim.

Na última noite, a equipa do Rio de Janeiro, que começou a época com Luís Castro e depois teve Bruno Lage no banco – antes de ser despedido –, perdeu na receção ao Cuiabá, de António Oliveira, por 1-0.

Isidro Pitta, aos 53 minutos, marcou o golo da vitória da formação do técnico português, num lance em que o guarda-redes Lucas Perri não ficou bem na fotografia.

Com este resultado, o Botafogo mantém-se na liderança da tabela classificativa, com 59 pontos, mais sete do que o Bragantino, de Pedro Caixinha (que também perdeu nesta ronda). Pelo meio, em segundo, está o Palmeiras, de Abel, com 53 pontos, mas mais um jogo.

Na próxima quarta-feira, há um Botafogo-Palmeiras.

Refira-se ainda que o Corinthians, com o benfiquista Lucas Veríssimo a titular, empatou na receção ao Santos, a uma bola.

Jean Lucas, com um autogolo, deu vantagem ao timão, aos 58 minutos, mas Stiven Mendoza empatou para o peixe aos 90+10m, de penálti.