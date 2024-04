Artur Jorge perdeu na estreia na Taça Libertadores pelo Botafogo e no final do jogo não se mostrou nada satisfeito.

O técnico ex-Sp. Braga lamentou a passividade da sua equipa no jogo que valeu o triunfo à Liga de Quito, logo aos 4 minutos.

«Uma equipa que sofre um golo num lançamento lateral, neste nível de competição, desta forma... Não é aceitável», salientou Artur Jorge, acrescentando: «Saímos daqui frustrados com o resultado, sabemos que podemos e vamos fazer muito melhor no futuro. Estamos a trabalhar em cima do tempo, mas com a consciência de que há margem para poder fazer melhor, porque essa é uma obrigação que teremos pela frente.»

Artur Jorge destacou, no entanto, «a entrega e o empenho» dos seus jogadores. «Acredito nos atletas, acredito que podemos fazer muito melhor. Foi um resultado negativo, mas é uma equipa que vai procurar fazer melhor», concluiu o português após a derrota por 1-0 no Equador.