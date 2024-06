O Botafogo, do treinador português Artur Jorge, subiu à liderança provisória do campeonato brasileiro, depois de vencer fora o Corinthians, do compatriota António Oliveira, por 1-0.

O jogo da sétima jornada foi decidido por um golo apontado por Júnior Santos, aos 59 minutos.

O Corinthians, de resto, teve sempre mais posse de bola, mas enormes dificuldades em criar perigo, perante um Botafogo que defendeu muito bem a baliza. Só na parte final do jogo, aos 85 e 90 minutos, o Timão criou perigo, de resto, numa finalização de Yuri Alberto ao poste e num remate de Fausto Vera ao lado.

Já o Botafogo, mesmo explorando as saídas rápidas, tinha sido sempre mais perigoso e até tinha merecido a melhor ocasião da primeira parte, num cabeceamento de Marlon Freitas ao lado com tudo para marcar.

Na classificação, o Botafogo passou a somar 13 pontos, os mesmos do Athletico Paranaense e do Bahia, que só jogam hoje, e é líder à condição. Já o Corinthians continua com cinco e caiu na zona de despromoção.

Petit perde na estreia do Brasileirão, Cuiabá tem zero pontos e... zero golos

Ora da zona de despromoção não sai o Cuiabá, de Petit, que voltou a perder na estreia no Brasileirão, agora em casa (1-0), com o Internacional, de Porto Alegre.

Um golo do lateral direito espanhol Hugo Mallo, apontado aos 69 minutos, fez o resultado da partida, no regresso do Brasileirão, depois de duas semanas de ausência, devido às inundações que afetaram o sul do Brasil..

O Cuiabá é o lanterna-vermelha da prova, com zero pontos e zero golos marcados, para 11 sofridos, em cinco jornadas do campeonato já disputadas.