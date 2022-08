O Botafogo, de Luís Castro, empatou este sábado na receção ao Ceará (1-1), em jogo da 21.ª jornada do Brasileirão.

No Rio de Janeiro, Victor Cuesta deu vantagem à equipa orientada pelo técnico português aos nove minutos, após assistência de Lucas Fernandes, médio emprestado pelo Portimonense.

Na segunda parte, Stiven Mendoza empatou aos 49 minutos e não mais o resultado se alterou.

Depois da derrota com o Corinthians, de Vítor Pereira, o Botafogo volta a não vencer e está agora, à condição, no 12.º lugar, com 25 pontos. O Ceará também tem os mesmos pontos.