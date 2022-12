Carlos Queiroz deixou uma mensagem de despedida a Pelé, antigo jogador brasileiro que faleceu esta quinta-feira, aos 82 anos.



O treinador português lamentou a morte do 'Rei' e colocou-o ao lado de Eusébio, Diego Maradona e Johan Cruyff no Panteão do futebol mundial.



«Pelé está agora no seu divino trono, onde reinará eternamente com Eusébio, Maradona e Cruyff a seu lado. Após esta dinastia de reis, o futebol continua no seu esplendor a dar lugar a uma nova dinastia de príncipes.Obrigado 'Rei' Pelé, pioneiro da grandeza deste jogo que amamos. Que possas descansar em paz. E que a tua amada família e o teu enorme Brasil recebam o devido conforto nesta hora tão triste», escreveu o técnico nas redes sociais.



Após a morte de Pelé, o governo brasileiro decretou três dias de luto. As cerimónias fúnebres do tricampeão do Mundo pelo Brasil vão realizar-se na Vila Belmiro e começam na próxima segunda-feira.



