Pelé faleceu, esta quinta-feira, aos 82 anos.



Rapidamente, a Federação Portuguesa de Futebol e vários clubes portugueses fizeram questão de deixar uma mensagem de despedida para o Rei, um dos melhores futebolistas de todos os tempos.



«O nome Pelé confunde-se com o futebol. Ele é talvez a maior referência e, simultaneamente, o maior símbolo da história da modalidade. Mas não só. Pelé é um ícone do desporto mundial», afirmou Fernando Gomes, citado em comunicado da FPF.



O dirigente federativo acrescentou ainda que o Rei era «uma das personalidades mais consensuais de sempre» e por isso, «não é apenas o imenso Brasil que chora a sua morte», mas «o mundo inteiro».

«Pelé foi um génio puro, um fenómeno, um atleta de eleição e um apaixonado pela bola que desde a década de 50 contribuiu de forma decisiva para a popularidade do futebol. Não tenhamos dúvidas: se o futebol atingiu a dimensão universal que hoje tem, muito o deve a Edson Arantes do Nascimento» pode ler-se na declaração de Fernando Gomes.

Por sua vez, o Benfica publicou uma fotografia do astro brasileiro, com a camisola do Peixe, ao lado de Eusébio com a seguinte mensagem: «Até sempre, Pelé.» Já o Sporting sublinhou que o tricampeão mundial pelo Brasil jamais será esquecido: «Espalhou magia dentro das quatro linhas e nunca será esquecido pelo mundo do futebol. Até sempre, Pelé.»

«As lendas são imortais» foi a mensagem do FC Porto nas redes sociais depois da morte de Edson Arantes do Nascimento. Por seu turno, a Liga Portugal frisou que os «Reis são eternos» e despediu-se com um «Até sempre, Pelé».