Rubens Dobranski, o auditor do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná acusado de xenofobia contra treinadores portugueses, foi demitido de funções.

O anúncio foi feito pelo Coritiba, clube de António Oliveira, técnico luso envolvido no diálogo que levou às declarações polémicas de Dobranski.

«Já tive a oportunidade de assistir a jogos em Portugal, no Estádio da Luz. Fui ver jogos do Benfica em Portugal algumas vezes e estou preocupado porque os técnicos portugueses, que estão a trabalhar atualmente no Brasil, parece que estão a querer marcar território. É o caso do técnico do Palmeiras, que chuta ‘balde d’água’, chuta microfone, e sempre é advertido com cartão amarelo. E se não me engano, o senhor aqui quando chegou ao Coritiba, não sei se foi na quarta ou quinta jornada, já tinha cumprido uma suspensão por três cartões amarelos. Confere? Confere isso? O senhor foi suspenso por três cartões amarelos?», disse.

«Com essa medida [o afastamento], saímos fortalecidos e confiantes de que juntos somos mais fortes e que não pode mais haver espaço para atos racistas, xenófobos ou de qualquer outra natureza discriminatória», escreveu o Coritiba, em comunicado.