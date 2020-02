O filho de Pelé, Edinho, revelou que a lenda brasileira está com problemas em sair de casa devido aos problemas físicos que

Em entrevista ao Globoesporte, o atual coordenador técnico e desenvolvimento das camadas jovens do Santos relatou as dificuldades do pai.

«Ele [Pelé] está bastante fragilizado em relação à mobilidade. Fez o transplante do quadril e não fez uma reabilitação adequada, ideal. Está com um problema de mobilidade, que acaba por originar nele uma certa depressão», começou por contar.

«Ele é o rei, sempre foi uma figura muito imponente, e hoje em dia não consegue andar direito. Fica muito acanhado, muito constrangido com isso. Mas tirando isso, está bem», prosseguiu.

Edinho revelou, de resto, que Pelé só consegue andar com a ajuda de um andarilho: «Ele não consegue andar normalmente. Só com o andarilho. Até melhorou um bocado, mas ainda tem bastante dificuldade para andar.»

«Ele fica constrangido, não quer sair de casa, expor-se, estar na rua… Está muito acanhado», atirou.