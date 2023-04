O Flamengo anunciou Jorge Sampaoli como novo técnico.

O argentino de 63 anos é o sucessor de Vítor Pereira e assina contrato até dezembro de 2024.

Com este anúncio fica descartado o regresso de Jorge Jesus ao clube carioca. O português termina contrato com o Fenerbahçe em maio, ao contrário de Sampaoli, que era um técnico livre desde que em março último foi demitido do Sevilha.

Sampaoli já orientou no futebol brasileiro o Santos (2019) e o Atlético Mineiro (2020). Além do Sevilha, em duas ocasiões, o antigo selecionador da Argentina e do Chile treinou também recentemente o Marselha.