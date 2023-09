O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, agrediu, juntamente com os seus seguranças, um adepto do clube num centro comercial do Rio de Janeiro.

A agressão foi filmada e divulgada nas redes sociais, tendo o dirigente sido identificado e levado para a esquadra pela polícia para prestar o seu testemunho sobre o incidente.

O incidente terá ocorrido após o adepto ter supostamente manifestado a sua insatisfação relativamente aos recentes maus resultados da equipa carioca. Braz ter-se-á refugiado numa loja do centro comercial, que rapidamente foi cercada por um grupo de adeptos do Flamengo, que pedem a demissão do vice-presidente, que foi um dos responsáveis pela contratação de Jorge Jesus como técnico do clube em 2019.

Urgente! Marcos Braz, dirigente do Flamengo, foi cobrado por um torcedor do Fla e agrediu o rubro-negro. Testemunhas relatam que Braz está errado porque o agrediu. pic.twitter.com/wiboXAVGKz — Venê Casagrande (@venecasagrande) September 19, 2023