A CONMEBOL multou Felipe Melo, médio do Fluminense, devido a conduta antidesportiva no encontro em casa do River Plate, para a Taça Libertadores.

Na altura, o internacional brasileiro imitou uma galinha ao sair do relvado do Estádio Monumental, em alusão à alcunha dada pelos rivais ao River.

De resto, Felipe Melo foi mesmo intimado pela polícia ainda no balneário do Flu, por «incitar à violência».

A multa do jogador de 40 anos é de cerca de 23 mil euros.