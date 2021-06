Numa altura em que tanto se fala da luta pelos direitos LGBT na Europa, principalmente depois da recusa da UEFA à cidade de Munique, German Cano deu o exemplo do outro lado do Atlântico.

O jogador argentino do Vasco da Gama inaugurou o marcador frente ao Brusque, na última madrugada, e fez questão de festejar erguendo a bandeirola de canto, pintada precisamente com as cores LGBT.

De resto, o próprio Vasco da Gama jogou com um equipamento especial de apoio à comunidade LGBT, uma vez que esta segunda-feira celebra-se o Dia Internacional do Orgulho LGBT.

Refira-se ainda que o emblema do Rio de Janeiro venceu a partida por 2-1.