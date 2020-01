Contratado pelo União de Leiria ao Ponte Preta, em 2005, Harison deu uma entrevista à ESPN Brasil a lembrar os primeiros tempos em Portugal, altura em que coincidiu com Jorge Jesus, agora treinador do Flamengo.

«Eu cheguei muito badalado e o Leiria não costumava comprar jogadores, era um clube que vendia. Sofri com um pouco de ciúmes de alguns portugueses, o que é normal, porque fui para lá para lhes tirar o lugar», começou por dizer.

Depois, o antigo jogador recordou um episódio vivido com Jesus.

«Houve um jogo contra o FC Porto em que estávamos a jogar bem e eu tive uma discussão feia com o capitão, o Paulo Gomes, que encostou a mão ao meu rosto. Se eu fosse para cima dele era expulso e ia prejudicar a equipa. Eu disse: ‘Lá dentro vou apanhar-te’», contou.

«Assim que chegou o intervalo, Jesus correu para a minha frente e disse: ‘Não vais encostar um dedo nele. Vais dizer tudo o que quiseres’. Eu disse tudo na cara dele: ‘Só não te bato porque o mister falou comigo. Senão, partia-te todo’», prosseguiu.

Harison, agora com 40 anos, lembrou que a atitude do atual técnico do Flamengo conquistou o balneário.

«Depois da partida, Jesus levou-nos aos dois à conferência de imprensa e disse o que tinha acontecido. Disse que estava tudo tranquilo, mas ele suspendeu o capitão de equipa por tempo indeterminado. Não jogou mais com Jesus. Para ele todos são iguais, ninguém é melhor do ninguém. Depois disso, o grupo ficou ainda mais na mão dele», concluiu o antigo jogador do União de Leiria.