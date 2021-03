Abel Ferreira manifestou-se agastado com as constantes comparações com Jorge Jesus no decorrer de uma conversa promovida pelo programa «Bola da Vez», no canal ESPN. O treinador do Palmeiras diz mesmo que é «uma pessoa completamente diferente» do treinador do Benfica.

As comparações sucedem-se desde que Abel Ferreira conduziu o Palmeiras à conquista da Taça Libertadores, um ano depois de Jorge Jesus ter feito o mesmo à frente do Flamengo.

«Sou uma pessoa completamente diferente de Jorge Jesus. Não podemos misturar as pessoas. Ele tem um carácter, tem 60 e muitos anos, eu tenho 42. Somos pessoas completamente diferentes», começou por enunciar.

O treinador do Palmeiras assume que aprendeu «muito» com Jorge Jesus, mas sua principal referência é outra. «Para quem não sabe, ele [Jorge Jesus] foi meu treinador. Reconheço-lhe muita competência enquanto treinador, também aprendi com ele, mas para mim e falando em treinadores portugueses, a referência, o expoente máximo, de longe de longe, é José Mourinho, por tudo o que ganhou e nos clubes em que ganhou», acrescentou para depois explicar a admiração que tem pelo atual treinador do Tottenham.