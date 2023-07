O Atlético Mineiro reagiu às persistentes notícias que chegam da Turquia e que falam no interesse do Samsunspor na contratação de Hulk, garantindo que o antigo goleador do FC Porto não está à venda, «não tem preço» e é mesmo «inegociável».

Já não é novidade, cada vez que o mercado abre, chegam sondagens da Turquia para a contratação de Hulk. Desta vez é o Samsunspor que está na linha da frente e os jornais falam mesmo que já avançou com uma proposta para o Atlético Mineiro. Rodrigo Caetano, diretor para o futebol do Galo, nega qualquer contato com o clube turco. «Não tivemos proposta alguma pelo Hulk. Ele não tem preço e é inegociável. Simples assim», destacou o dirigente.

Hulk tem contrato com o Atlético Mineiro até 2024 e o seu contrato pode até ser prolongado por mais uma temporada. Os representantes do avançado, consultados pelo Globo, também negam qualquer proposta, referindo-se às notícias da Turquia como «especulação de mercado».