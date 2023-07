Um grupo de adeptos do Corinthians invadiu um motel em São Paulo na madrugada desta terça-feira para agredir Luan, médio da equipa paulista, que estava a conviver com um grupo de amigos. O clube já repudiou as agressões e fala numa «agressão covarde» contra o jogador.

Segundo conta o Globo Esportes, o jogador terá sido visto a entrar num motel na Barra Funda, zona oeste da capital paulista, acompanhado por cinco amigos e quatro mulheres. De acordo com os testemunhos ouvidos pelo jornal brasileiro, o grupo de adeptos deslocou-se ao local, encontrou Luan e agrediu-o na zona das costelas. O jogador terá ficado com algumas escoriações, mas segundo foi possível apurar, está bem.

O Corinthians ainda não conseguiu falar com o jogador, nem com o seu representante, mas acionou, desde logo, a polícia e colocou o departamento jurídico em alerta.

As agressões aconteceram pouco dias depois de Luan exigir mais minutos, agora, ao treinador Vanderlei Luxemburgo que, no passado domingo, assumiu que não utiliza o jogador porque os adeptos não querem.

A verdade é que o médio de 30 anos, contratado ao Grémio em 2020, tem vindo a perder protagonismo na equipa. Luan já não joga desde fevereiro de 2021 e, nos últimos três anos, somou 80 jogos e marcou onze golos pelo Corinthians.