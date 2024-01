Filipe Luís é o novo treinador dos sub-17 do Flamengo, anunciou o clube brasileiro esta quinta-feira

O antigo lateral-esquerdo, que terminou a carreira no final de 2023, inicia trabalhos como treinador a partir da próxima segunda-feira.

Com a camisola do Rubro-Negro fez 176 jogos, tendo vencido dois campeonatos, uma Taça do Brasil, duas Supertaças, duas Libertadores e uma Recopa Sudamericana, esperando agora juntar mais troféus ao seu palmarés, desta vez como treinador.