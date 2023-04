Marcinho, lateral do América Mineiro, foi condenado a três anos e seis meses de prisão, em regime aberto, depois de, em dezembro de 2020, ter atropelado mortalmente um casal de professores. O juiz determinou ainda que a pena vai ser cumprida com a prestação de serviços sociais a serem determinados pela justiça.

O caso é relativo a dezembro de 2020, quando Marcinho ainda representava o Botafogo. O jogador conduzia sob o efeito de álcool e atropelou um casal que atravessava uma estrada sem passadeira. Segundo o relatório da polícia, Marcinho conduzia aos zigue-zagues, a uma velocidade entre os 86 e os 110 quilómetros por hora, quando o limite, naquela estrada, era de apenas 70 quilómetros por hora.

Na altura, Marcinho fugiu do local, sem prestar socorro às vítimas, e acabou por abandonar o carro, um Mini Cooper, a cerca de 600 metros do acidente. O casal, Maria Cristina José Soares e Alexandre Silva de Lima, acabaram por falecer no local.

Já em agosto de 2022, quando Marcinho foi apresentado como reforço do Bahia, o lateral manifestou-se arrependido em relação à forma como se comportou na noite do acidente.