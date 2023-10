O Cuiabá de António Oliveira passou a respirar melhor no Brasileirão depois de ter arrancado uma vitória inédita no Estádio Couto Pereira sobre o Coritiba (3-0). Um triunfo que permite à equipa comandada pelo treinador português sair da zona de despromoção. No topo da classificação, o Botafogo venceu o América e bateu o recorde de vitórias numa edição do Brasileirão.

Começamos pela importante vitória do Cuiabá que permitiu a António Oliveira subir ao décimo lugar da classificação do Brasileirão. A equipa da casa até teve a primeira oportunidade, com o ex-sportinguista Slimani a atirar à figura de Walter, mas foi Deyverson que abriu o marcador com uma cabeçada que ainda foi à trave antes de entrar. A equipa da casa ainda cresceu antes do intervalo e Slimani desperdiçou nova oportunidade flagrante na pequena área numa primeira parte que ficou marcada por uma invulgar invasão de campo.

Já na segunda parte, a equipa da casa arriscou à procura do empate e acabou por consentir mais dois golos na parte final do jogo. Pitta saltou do banco e fez o 2-0, aos 80 minutos, com um remate de fora da área, enquanto Raniele fez o 3-0 aos 87 com uma cabeçada na sequência de um livre.

Com esta vitória, o Cuiabá chega aos 36 pontos e sai da zona de despromoção, enquanto o Coritiba segue na penúltima posição, com apenas 20 pontos.

Entretanto, em Goiânia, no Estádio da Serrinha, a equipa de Armando Evangelista conseguiu regressar aos triunfos dois meses depois de ter vencido ainda em agosto o América Mineiro, acumulando desde então cinco empates e duas derrotas.

Na quarta-feira, o Góias venceu o São Paulo, por 2-0, num jogo em que o médio Raphael Guzzo não saiu do banco, mas mantém-se em zona de descida, com os mesmos 30 pontos do que o Vasco da Gama, o primeiro emblema acima da zona de despromoção.

No topo da classificação, o Botafogo voltou a aumentar a distância para os mais diretos perseguidores, com uma vitória no campo do América (2-1), a 18.ª da temporada, o que é um recorde para o clube que, esta época, já foi treinado por Luís Castro e Bruno Lage.

A equipa do Rio de Janeiro lidera agora o campeonato, com 58 pontos, mais 12 do que o Bragantino de Pedro Caixinha, que tem menos um jogo, e com 14 de distância para Grêmio e para Palmeiras de Abel Ferreira, assim como para Athletico Paranaense e Flamengo, estes com menos um jogo.

Os resultados da última madrugada:

Coritiba-Cuiabá, 0-3

América Mineiro-Botafogo, 1-2

Vasco da Gama-Fortaleza, 1-0

Bahia-Internacional, 1-0

Goiás-São Paulo, 2-0

A classificação do Brasileirão